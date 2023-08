Accoltella al collo 43enne per motivi sentimentali: bloccata a Livorno

Denunciata una donna per aver accoltellato al collo un 43enne albanese in via de Larderel a Livorno nella tarda serata di ieri. I carabinieri hanno bloccato poco distante, in piazza dei Mille, la donna ritenuta responsabile dell'aggressione, grazie alle testimonianze di alcune persone che avevano nvisto il fatto. La donna aveva un coltellino svizzero e avrebbe ferito l'uomo per motivi sentimentali al culmine di una lite. Il 43enne per fotuna è stato dimesso dopo alcuni punti di sutura. La sua prognosi è di 10 giorni.