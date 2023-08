Palaia terra di matrimoni, oltre 40 cerimonie civili nel 2023

Grazie alle sue bellezze paesaggistiche e artistiche, ma anche alle splendide e ricercate location, il territorio comunale di Palaia si conferma una delle mete più ambite per il fatidico Sì. Per l’anno in corso si contano oltre 40 matrimoni civili celebrati in scenari unici, a contatto con la natura e in stretta connessione con le tipicità locali.

Che sia una villa o un resort d’eccezione, le sale affrescate del palazzo comunale o un romantico giardino, sempre più coppie italiane e straniere scelgono il nostro comune come per l’organizzazione e la celebrazione del proprio matrimonio.

Il periodo estivo rimane la stagione più richiesta, ma non mancano le celebrazioni anche nel periodo autunnale e primaverile.

Un settore, quello del wedding, in continua crescita con notevoli benefici anche nel comparto ricettivo, dei servizi e della ristorazione, da sempre fiori all’occhiello del nostro territorio.

Le location: Borgo di Colleoli Resort - Tuscany VILLA LENA Tuscany - Ristorante Agriturismo Colleoli - Podere San Giorgio - Tempio di Montefoscoli - Tenuta Aquadivina - Agriturismo La Palazzina Orchidea Bed&Breakfast - Agriturismo Gherardini - Palazzo Comunale

Fonte: Comune di Palaia