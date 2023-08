Picchia con un bastone al volto per una mancata precedenza: denunciato 65enne del Cuoio

Da una lite stradale è uscito dall'auto colpendo con un bastone al volto un 23enne albanese per una mancata precedenza. La questura di Pisa, dopo gli accertamenti,ha denunciato per lesioni personali aggravate un 65enne del comprensorio del Cuoio. La liete era avvenuta in una traversa dei lungarni di Pisa. La vittima è dovuta andare al pronto soccorso di Cisanello, dove gli è stata rilasciata una prognosi di 15 giorni salvo complicazioni. L'aggressore si è subito dileguato ma è stato identificato e denunciato.