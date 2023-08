Pitbull azzanna al volto un bambino a Massa

Era in cortile a giocare quando all'improvviso è arrivato il cane dei vicini e lo ha afferrato al volto. Un bambino è stato azzannato e aggredito da un pitbull in un giardino condominiale di Massa. Il piccolo è stato portato in ospedale al Noa ed è stato medicato con diversi punti di sutura.

I fatti sono di qualche giorno fa, sono riportati da Il Tirreno. Non si sa cosa abbia scatenato l'animale, che in precedenza non aveva mai dato problemi. Il ragazzino ha riportato una ferita vistosa in un punto delicato ed è stato necessario il trasporto in ospedale. Medicato, è stato poi portato a casa.