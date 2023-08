Rifiuti abbandonati, Europa Verde Castelfiorentino: "Necessari controlli continui"

Alcuni cittadini di Castelfiorentino che abitano nella parte alta, l'antico centro storico, hanno denunciato il fatto di una mancata attenzione al decoro del paese, in particolare all'abbandono di rifiuti in Via Pompeo Neri all'altezza del parcheggio sopraelevato dove una ricca vegetazione attutisce l'impatto visivo di una struttura muraria che contiene garages privati sotterranei e terrazzamento pubblico per auto.

I rifiuti sono lì da anni, nascosti alla vista delle persone dalla vegetazione ma grazie alle giuste rimostranze di alcuni abitanti da pochi giorni, finalmente, dopo l'invio al sindaco Falorni di una pec datata 30 dicembre 2022 a firma di Europa Verde Castelfiorentino e la comunicazione informale all'Ufficio ALIA e successivamente anche ai Vigili Urbani alla fine di Luglio di quest'anno gli Uffici competenti del Comune hanno autorizzato la Protezione Civile perché i rifiuti fossero trasferiti liberando così lo spazio verde da ingombranti di ogni genere compreso materassi e parti meccaniche di auto, plastica, carta, lattine e tutto quello che comunemente le persone recuperano secondo le buone regole del riciclaggio.

Era una situazione indecente finalmente risolta ma che ci lascia il dubbio che possa ripetersi, infatti prima di informarvi abbiamo atteso qualche giorno e verificato che già al momento ci sono di nuovo dei rifiuti, pochi in verità ma che pongono la necessità di tenere sotto controllo la situazione. Dieci anni senza appropriate verifiche sono stati insostenibili da sopportare come i sette mesi di attesa dal dicembre 2022 a luglio 2023. Alla nostra lettera non abbiamo ricevuto risposta quindi possiamo solo ringraziare alcuni cittadini, come i Vigili Urbani e la PROCIV per il loro interessamento e intervento. Al Sindaco proponiamo un controllo periodico utilizzando le due telecamere in funzione come verifiche sul campo da parte di personale incaricato dall'Amministrazione.

Riteniamo che siano necessari interventi adeguati e continui nel tempo e sanzioni appropriate per fermare chi produce danni contro l'ambiente perché possono avere riflessi negativi anche sulla salute delle persone.

Fonte: Europa Verde Castelfiorentino