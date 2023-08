Sgombero edificio occupato a Firenze, i due anarchici scendono dal tetto

Due anarchici, che sin dall'8 agosto si erano ostinati a rimanere all'interno dell'edificio situato in via Ponte di Mezzo a Firenze, sgomberato successivamente dalle forze dell'ordine, hanno abbandonato la loro posizione sul tetto. Uun gruppo di circa venti militanti, presenti in strada, hanno accolto i due con applausi e calorosi abbracci.

Subito dopo, la coppia si è allontanata dirigendosi verso le rispettive abitazioni. Nonostante la costante sorveglianza da parte della polizia, si è scelto di non intervenire. Entrambi i militanti anarchici sarebbero noti alle autorità competenti, e potrebbero essere denunciati nelle prossime ore.