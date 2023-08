Sistema Ambiente amplia il parco mezzi per la raccolta differenziata a Lucca

Otto nuovi mezzi per Sistema Ambiente, per rendere ancora più efficiente e puntuale il servizio di raccolta dei rifiuti, sia in centro che nei quartieri di periferia.

Sono infatti arrivati quattro nuovi mezzi porter full electric, che saranno impiegati principalmente per il centro, e altrettanti a combustibile tradizionale ma di ultima generazione, più silenziosi e più performanti.

“Con questo ulteriore investimento - spiega la presidente Sandra Bianchi - andiamo a implementare il parco mezzi aziendale con otto mezzi di ultima generazione. In particolare quelli elettrici sono molto silenziosi e quindi saranno utilizzati soprattutto per il centro storico. Gli otto mezzi hanno tutti il doppio attacco per poter svuotare i carrellati e, contemporaneamente, sfruttare un altro bidone per raccogliere spazzatura abbandonata, così da contribuire al decoro cittadino generale. Avevamo detto che ci saremmo occupati, una volta insediati, di rinnovare gradualmente il parco mezzi, questo è il primo risultato: un risultato non scontato vista la pesante situazione che abbiamo ereditato dalla passata gestione con la gara dei mezzi bloccata dal tribunale”.

Sulla stessa lunghezza anche il nuovo amministratore delegato di Sistema Ambiente, Marco Conti, che ha colto l’occasione per ringraziare “la presidente Bianchi e il consigliere Pieri e il consiglio di amministrazione tutto per aver portato a casa questo grande risultato in una situazione non facile”. Prosegue così anche l’investimento dell’amministrazione comunale sul fronte politiche ambientali, come confermato anche dall’assessore Cristina Consani.

I mezzi sono già operativi e inizieranno a girare sul territorio in questi giorni.