Slot irregolari in un bar di Altopascio: sequestro di finanza e Agenzia Dogane

I funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli della Toscana, sezione di Lucca, assieme alla locale guardia di finanza, ha effettuato dei controlli su slot in un bar di Altopascio. L'esercizio aveva le autorizzazioni, ma solo per 4 apparecchi, mentre altrettanti non risultavano regolari. Tre pc erano collegati a siti di gioco online mentre un altro apparecchio non risultava conforme. Questi macchinari sono stati sequestrati. Verranno trasferiti in custodia giudiziale e per il bar saranno segnalati e tassati gli importi incassati illecitamente. Il titolare della licenza e il proprietario degli apparecchi rischiano multe tra i 5mila e i 50mila euro per ogni apparecchio.