Trofeo Il Butale, Federcaccia premia Rossella Petrucci nella gara per cani da cerca

Un successo (e non solo del vincitore). Rossella Petrucci ha trionfato nella terza edizione del trofeo Il Butale, gara per cani da ferma e da cerca su pernici senza sparo, organizzato da Federcaccia Toscana sezione comunale di Pistoia a Spignana, in località Il Butale, nel comune di San Marcello Piteglio.

La competizione ha visto una notevole partecipazione di concorrenti, coadiuvati da validi ausiliari. I numerosi partecipanti, la gente al seguito e la magnifica cornice dell’Alto Appennino Pistoiese hanno decretato il successo di una manifestazione che sarà riproposta anche l’anno prossimo, come ha assicurato il presidente di Federcaccia Toscana sezione comunale di Pistoia, Paolo Luconi.

Le classifiche, stilate dal giudice Fidc Marco Fabbri e dalla sua preziosa assistente Elena Basciu, non hanno dato adito ad alcuna lamentela da parte dei concorrenti.

“Anche per questo, è doveroso ringraziare giudice e aiutante della loro competenza. Hanno permesso alla gara di filar via liscia in un clima eccellente, reso magico dalla magnifica frescura della montagna dopo giorni di caldo torrido nonché dal desiderio, forte, di riprendere l’addestramento dei cani da parte dei cacciatori”, hanno chiosato all’unisono gli organizzatori.

“Ringraziamo tutti i partecipanti, l’azienda Savigni, sul cui splendido terreno si è svolta la prova, e tutti coloro che hanno allestito benissimo l’iniziativa – le parole del massimo dirigente della sezione comunale, Luconi –. Un saluto da parte di tutti i componenti della sezione comunale e un grosso in bocca al lupo a tutti i cacciatori per la stagione venatoria ormai alle porte”.

L’occasione è stata propizia anche per ricordare che la sede di Federcaccia Toscana sezione comunale di Pistoia è stata trasferita in Via Corrado Zanzotto 117 a Sant’Agostino, alle porte della città. Dal prossimo 16 agosto, gli uffici saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 18, mentre il sabato dalle 8 alle 13. Importante sapere che la sezione comunale di Pistoia si presta a ritirare per coloro che sono interessati i tesserini venatori presso la struttura comunale.

Fonte: Federcaccia Toscana - Sezione comunale di Pistoia