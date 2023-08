Compra sigarette con un bancomat rubato: denunciato un 30enne

I carabinieri di Livorno Porto hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria un uomo di 30 anni proveniente dall'est Europa e residente a Livorno. È fortemente sospettato di ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Secondo l'indagine dei militari, il giovane avrebbe ottenuto illegalmente una carta bancomat e l'avrebbe usata per comprare sigarette in un negozio di tabacchi. Ha effettuato molte transazioni di piccolo valore in modalità "contactless" per evitare di inserire il codice PIN.

La vittima in questo caso è stato un residente di Livorno, il cui bancomat era stato rubato dalla sua auto l'1 agosto. Nonostante avesse denunciato il furto, qualcuno aveva già abusivamente utilizzato la sua carta prima che potesse bloccarla.

I Carabinieri hanno avviato un'indagine immediata, riuscendo prima a identificare il soggetto che aveva usato la carta e poi a identificarlo. Il 30enne è stato denunciato a piede libero per i reati di ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.