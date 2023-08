Due panini e due caffè 18 euro, turisti fiorentini in Sardegna segnalano il conto

Hanno pranzato in un chiosco su una spiaggia a San Teodoro, in provincia di Sassari, ordinando due panini al salame e due caffé. Ma ad essere salato non è stato lo spuntino, quanto il conto che si sono visti arrivare due turisti fiorentini, per un totale di 18 euro. Una somma che ha spinto i vacanzieri in trasferta dalla Toscana, dopo aver pagato il conto di 12 euro per i panini e di 6 euro per i caffè, a segnalare l'accaduto all'associazione Giustitalia che si occupa di tutela dei consumatori e dei cittadini. Non solo per i prezzi ritenuti troppo alti, ma anche per la mancata consegna dello scontrino fiscale.

A sua volta Giustitalia ha segnalato l'episodio al Garante per la sorveglianza sui prezzi e al comune di San Teodoro. "Imporre un prezzo di ben 6 euro per un semplice panino al salame e di 3 euro per un caffé rappresenta una intollerabile speculazione economica - dice il presidente dell'associazione, Luigi De Rossi - una bottiglietta d'acqua da mezzo litro veniva venduta a 2,5 euro, un prezzo alto per un bene di prima necessità acquistabile nell'unico chiosco presente in spiaggia. Ma la cosa ancora più grave è che non viene rilasciato alcuno scontrino fiscale". Secondo il racconto dei turisti, che come precisato ancora da De Rossi hanno consumato al banco, all'esterno del bar era presente solo un tabellone con i prezzi.