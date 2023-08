Fermato con hashish e marijuana: denunciato un 41enne

Un 41enne fiorentino è stato denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente, controllato stanotte dalla volante intorno alle ore 1.30 in viale Bonaini. L’ uomo alla vista della pattuglia della polizia ha accelerato il passo, ma l’ occhio attento dei pattuglianti ha notato il repentino cambio di passo e lo ha fermato chiedendogli i documenti di identificazione.

I poliziotti hanno avvertito da subito il forte odore caratteristico di marijuana provenire dallo zaino del soggetto. Sottoposto a perquisizione personale, all’interno dello zaino hanno rivenuto una busta in nylon contenente marijuana per un peso di circa 40 gr e un pezzo di hashish di quasi 20 grammi, confermati essere sostanza stupefacente a seguito delle analisi di laboratorio eseguite da personale della Polizia Scientifica.

La sostanza è stata sequestrata, l’ uomo accompagnato in Questura per procedere con la rituale denuncia nei suoi confronti; adottata nei suoi confronti, visti i precedenti e l’ assenza di validi motivi per stazionare in città, la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio verso il luogo di residenza e del divieto di ritorno a Pisa, pena una ulteriore denuncia in caso di violazione.