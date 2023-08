In un garage con hashish, cocaina, soldi e materiale per lo spaccio: arrestato 26enne a Prato

La sera del 9 agosto scorso, i carabinieri di Prato, nell’ambito delle attività svolte per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti a Prato, hanno arrestato un 26enne marocchino clandestino, il quale aveva stabilito la sua momentanea dimora all’interno di un garage in disuso in località San Giusto, trovato in possesso di circa 350 grammi di hashish, divisi in panetti e circa 20 grammi di cocaina, oltre a bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi di sostanze stupefacenti.

Il servizio è scattato a seguito di alcune segnalazioni pervenute da alcuni cittadini del luogo che avevano segnalato la presenza del giovane magrebino ed uno sospetto via vai di persone che evidentemente si recavano da lui per l’acquisto di droghe. Pertanto a seguito di specifici servizi di osservazione attuati dagli uomini del Nucleo Investigativo, in abiti civili e autovetture con targhe di copertura, veniva individuato il giovane marocchino, il quale, sottoposto a perquisizione personale, veniva sorpreso con la sostanza stupefacente, mentre teneva addirittura in mano un panetto di hashish, evidentemente scambiando gli stessi militari per “clienti”.

Allo stesso è stata sequestrata anche la somma contante di circa 450 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Prato nella mattinata di ieri a seguito di udienza per direttissima che ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso la Caserma di Mezzana.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari. L’indagato, pertanto, deve ritenersi innocenti fino ad intervenuta sentenza definitiva di condanna.