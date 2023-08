Incidente mortale al depuratore, c'è un indagato per la morte del 44enne

Ci sarebbe un primo indagato dopo l'incidente mortale avvenuto il 9 agosto scorso al depuratore gestito da Aquarno di Santa Croce sull'Arno, in cui ha perso la vita un 44enne, Alberto Fontanelli, originario di Corazzano di San Miniato, ma residente a Pontedera. L'indagine è stata avviata dalla Procura con l'ipotesi di reato di omicidio colposo. Oltre all'indagato, si sta valutando la posizione di altre due figure per accertare eventuali responsabilità. A darne notizia è il quotidiano La Nazione.

Ad essere indagato è il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'ambiente dove è avvenuta la tragedia, mentre gli altri due sarebbero figure tecniche responsabili della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Intanto è stata programmata per lunedì l'autopsia sul corpo della vittima, successivamente il corpo sarà affidato alal famiglia per organizzare i funerali. L'impianto non è stato sequestrato, in quanto le dinamiche dell'incidente sembrano essere sufficientemente chiare, ma verranno comunque svolte ulteriori consulenze tecniche.