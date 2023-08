La polizia ritrova grazie ad una segnalazione due scooter rubati a Pisa

Ieri sera, la polizia è intervenuta in via Ettore Socci in risposta a una segnalazione su YOUPOL riguardante due scooter sospetti. Dopo un controllo nel database, è emerso che entrambi gli scooter erano stati rubati. Il primo scooter, un Piaggio Liberty grigio, è stato restituito al proprietario che lo aveva denunciato come rubato il 07.08.2023. Lo stesso è accaduto per il secondo scooter, un Gilera Runner 50 nero, di cui il proprietario aveva appena denunciato il furto proprio quel giorno. Quindi, la segnalazione del cittadino è stata precisa e ha portato al recupero dei veicoli rubati.