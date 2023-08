Non rispettano il divieto di tornare nel comune di Pisa, denunciate due donne

Ieri pomeriggio, durante un pattugliamento nelle vie vicino alla piazza dei Miracoli per prevenire reati contro i turisti, la Squadra Volanti della Questura ha notato due ragazze di origini nomadi che cercavano di sfuggire al controllo. Le ragazze si stavano allontanando rapidamente e mescolandosi tra i turisti. Gli agenti hanno inizialmente fatto finta di non accorgersene, ma poi le hanno bloccate in sicurezza in via Giunta Pisano.

Le due ragazze, una di 30 anni e l'altra di 20 anni, residenti in un campo nomadi a Roma e con diversi precedenti penali legati a reati contro il patrimonio, sono state identificate. Successivamente, sono state accompagnate in Questura e denunciate alla Procura della Repubblica. La denuncia è stata effettuata poiché hanno violato la misura di prevenzione che vieta loro di tornare nel comune di Pisa. Questa misura era stata emessa dal Questore di Pisa il 02.05.2023 e avrebbe avuto una durata di 3 anni.