Per Ferragosto aperti tutti i musei di Certaldo

Martedì 15 agosto tutti i musei in Certaldo Alto saranno aperti con il consueto orario, un'occasione per visitare le sale espositive e le mostre temporanee presenti.

A Palazzo Pretorio, negli spazi della prigione delle donne, fino al 30 agosto è possibile ammirare “Anime di animali e fiori”, la mostra di Joyce Brian che rappresenta un viaggio in dialogo con ambiente, visivo ed emozionale. Una trentina di dipinti che profuma di Ibiscus, begonie, girasoli, rose, uccelli e che cerca nelle diverse manifestazioni della natura la chiave per stabilire nuove connessioni e legami duraturi con la parte più intima di ciò che ci circonda.

Inoltre è visibile, fino al 10 settembre, “Fusioni di luce”, esposizione nella quale si incontrano i mondi degli artisti di fama internazionale Alfred Mirashi MILOT e Helidon Xhixha. La mostra, ideata per la città di Certaldo, è scandita in due momenti strettamente interconnessi. Le opere di MILOT, da un lato, e le sculture di Xhixha, dall'altro, si trovano in vari punti del centro storico: a Palazzo Pretorio, nel giardino di Casa Boccaccio, nel Chiostro del Convento degli Agostiniani e lungo le vie e le piazze del borgo.

A Casa di Boccaccio è possibile vedere il Decameron illustrato da Jan Lebis: 10 illustrazioni originali che l'artista ha realizzato per l'edizione in lingua ceca del capolavoro del nostro più illustre concittadino, nelle quali emerge la vasta eredità dell'"espressionismo" e della "nuova oggettività" tedesca, che si fondono a rimandi della tradizione più antica, medioevale e rinascimentale. Sempre all'interno della casa museo del noto certaldese, uno dei padri della lingua italiana, è presente "10+1 Omaggio a Boccaccio: la terza giornata del Decameron", una mostra di opere pittoriche firmate dagli artisti italiani che nel 1967 hanno realizzato illustrazioni e dipinti in omaggio all'opera più celebre del Boccaccio.

Si segnala inoltre che è aperto anche il Museo di Arte sacra, allestito in un convento agostiniano del Quattrocento, al quale si accede dal vicino chiostro della Chiesa dei Santi Jacopo e Filippo.

Tutti i musei sono aperti nel seguente orario: 10-13 e 14:30-19

Biglietti:

Per ingresso a due musei (Palazzo Pretorio e Casa Boccaccio)

INTERO: Euro 5,00 per persona

RIDOTTO: Euro 4,00 per persona

Per ingresso a tre Musei (Palazzo Pretorio, Casa Boccaccio, Museo di Arte Sacra)

INTERO: Euro 7,00 per persona

RIDOTTO: Euro 5,00 per persona

Si ricorda che l’ingresso ai musei e mostre gratuito per tutti i residenti nel Comune di Certaldo.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa