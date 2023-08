Sequestrata una barca a vela per contrabbando doganale a Marina di Carrara

Le autorità delle Fiamme Gialle di Marina di Carrara hanno sequestrato una barca a vela con bandiera non appartenente all'UE a causa dell'omissione dei pagamenti doganali e dei diritti di confine. L'azione è risultato dall'analisi delle attività illecite potenziali nei porti. Durante un'operazione di polizia economica e finanziaria, è stata individuata un'imbarcazione da diporto di proprietà di un cittadino italiano, la cui posizione era inadeguata rispetto agli obblighi doganali. Il controllo è stato effettuato in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rivelando che l'imbarcazione era nel territorio dell'Unione Europea da oltre 18 mesi senza il pagamento dei diritti di confine. Il proprietario sembrava non essere a conoscenza di tali obblighi. Questa operazione fa parte delle attività quotidiane di vigilanza costiera ed economica svolte dalle unità aeronavali per tutelare gli interessi finanziari dell'Italia e dell'UE.