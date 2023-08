Si finge un arrotino, e si fa dare 300 euro da un'anziana per una finta riparazione: denunciata coppia

Due coniugi provenienti dalla provincia di Catania sono stati denunciati dai carabinieri di Camaiore per truffa aggravata ai danni di una 80enne residente nella stessa località. L'uomo si è presentato come un arrotino e, ingannando la vittima, ha effettuato una finta riparazione alla cucina a gas. La coppia è stata fermata mentre fuggiva in una Mercedes Classe A. Un maresciallo dei carabinieri, fuori servizio, ha contribuito all'arresto dei due sospetti. L'anziana ha consegnato loro 300 euro in contanti, che sono stati recuperati grazie all'intervento delle forze dell'ordine. I due coniugi sono stati sottoposti a un "foglio di via obbligatorio" da Camaiore per 3 anni come misura di prevenzione.