Viola gli arresti domiciliari, entra in casa di una coppia e li aggredisce con un mattarello di legno

I carabinieri di Piombino hanno arrestato un uomo di 24 anni, proveniente dall'est Europa, per aver violato gli arresti domiciliari imposti. Nonostante fosse stato posto agli arresti domiciliari dalla metà di giugno, aveva già dimostrato resistenza nel rispettare le restrizioni. Recentemente, era stato denunciato per evasione quando era stato sorpreso fuori casa senza motivo, rilevato dal suo braccialetto elettronico.

In questa occasione, la situazione è risultata ancora più grave. Dopo un nuovo segnale d'allarme dal braccialetto, i Carabinieri hanno immediatamente cercato l'uomo e lo hanno fermato mentre cercava di fuggire dall'abitazione di una coppia straniera. Si è scoperto che aveva attaccato la coppia, colpendoli alla testa con un mattarello di legno mentre dormivano, causando loro lesioni. L'aggressione sembra essere scaturita da dispute insignificanti con le vittime.

L'arma usata nell'attacco è stata sequestrata. Alla fine delle indagini dei Carabinieri, l'aggressore è stato arrestato in flagranza di reato. Sono emersi forti indizi a suo carico, in particolare per i reati di evasione, violazione di domicilio aggravata e lesioni personali aggravate. Data la sua storia di comportamenti aggressivi verso i familiari, il Giudice del Tribunale di Livorno ha convalidato l'arresto e ordinato la custodia cautelare in carcere. L'uomo è stato trasferito al carcere delle Sughere a Livorno.