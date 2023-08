Annegamento all'Argentario, muore un uomo di 82 anni

Mezzi di soccorso nel tardo pomeriggio di oggi sulla spiaggia della Giannella, nel comune di Orbetello, per un uomo di 82 anni recuperato in mare in stato di annegamento. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, l'uomo è deceduto.

È successo poco dopo le 18.30. A soccorrerlo inizialmente è stato un bagnino, che ha riportato a riva l'82enne avviando le manovre rianimatore, continuate con l'arrivo dei sanitari del 118. Sul posto è intervenuta anche la guardia costiera per i rilievi.