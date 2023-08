Cadono pezzi di cemento da un cavalcavia: Aurelia chiusa a Rosignano

Chiusa la ss1 Aurelia per 3 km in entrambi i sensi di marcia dopo che questa notte degli elementi in cemento del copriferro dal cavalcavia numero 110 si sono distaccati, cadendo in strada. L'intervento di messa in sicurezza è a cura dei vigili del fuoco di Livorno. È stata disposta l'uscita obbligatoria a Castiglioncello e a Rosignano.

Le indicazioni da Anas

La strada statale 1 "Aurelia" è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni nel comune di Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno. La chiusura è stata disposta nella tarda serata di ieri in seguito al distacco di calcinacci provenienti dal cordolo laterale in calcestruzzo di un cavalcavia che sovrappassa la sede stradale.

Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. I veicoli in direzione Grosseto escono allo svincolo di Castiglioncello con rientro allo svincolo di Rosignano Solvay; viceversa, per il traffico in direzione Livorno l’uscita obbligatoria è allo svincolo di Rosignano Solvay con rientro a Castiglioncello.

Il personale e i tecnici Anas sono intervenuti sul posto per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Nella serata di ieri sono state completate le operazioni di pulizia e disgaggio delle porzioni di calcestruzzo potenzialmente pericolanti. Per consentire la riapertura al traffico saranno eseguiti ulteriori interventi.

Pd: "Seguiamo l'evolversi della situazione"

"Stiamo seguendo con la massima attenzione l'evolversi della situazione legata al cavalcavia situato nel Comune di Rosignano. In queste ore abbiamo contattato i vertici regionali di Anas ed abbiamo richiesto informazioni ed aggiornamenti non solo sulla dinamica di quello che è accaduto ma anche e soprattutto su come pensano di intervenire. Dagli elementi raccolti attraverso il dialogo con Anas emergerebbe l'ipotesi che il distacco potrebbe essere stato causato dall'urto di un mezzo. La ditta incaricata di intervenire, sempre secondo le informazioni raccolte da Anas, starebbe cercando il materiale idoneo. È importante, anche in questa occasione, evidenziare la tempestività dell'intervento messo in campo dai vigili del fuoco così come il ruolo della Prefettura. Desta invece sorpresa l'atteggiamento degli esponenti politici della destra ai quali vogliamo ricordare che quando si governa non ci si può limitare all'espressione di una generica preoccupazione ma si devono mettere in campo fatto concreti. In attesa che questo avvenga noi continueremo a seguire con grandissima attenzione questa vicenda che merita risposte precise e non post sui social". Così intervengono l'onorevole Pd Marco Simiani, capogruppo in Commissione Trasporti alla Camera, ed il consigliere regionale Francesco Gazzetti, responsabile infrastrutture della segreteria regionale del PD della Toscana.