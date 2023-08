Dà in escandescenze in psichiatria a Pisa, interviene la polizia

Appena giunto in pronto soccorso per ricevere le cure, un paziente ha dato in escandescenze mettendo a soqquadro l'ufficio di un medico. È successo nel reparto di psichiatria dell'ospedale Santa Chiara di Pisa dove ieri, alle 14.30, è intervenuta la polizia allertata dai sanitari.

Alla vista dei poliziotti giunti sul posto il paziente, un giovane, avrebbe tentato di fuggire in un'altra zona dell'ospedale. Gli agenti hanno collaborato con il personale sanitario nel tranquillizzare il giovane e nel farlo sottoporre agli esami clinici di rito.