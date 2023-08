Da Montespertoli al Ciad, nominato vescovo Samuel Mbairabé Tibingar

Papa Francesco ha nominato primo vescovo della nuova diocesi di Koumra, in Ciad, il reverendo Samuel Mbairabé Tibingar, del clero di N’Djaména, finora Vicario Generale della stessa diocesi. A comunicarlo con una nota è l'arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori, che manda i suoi auguri a Tibingar che in passato ha prestato servizio nella diocesi di Firenze, in particolare a Lucardo Alto di Montespertoli.

"Accogliamo con gioia questa nomina e ci rallegriamo per lui che ha un legame con Firenze e la nostra diocesi avendo ottenuto il Dottorato presso la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale (2011-2016) ed essendo stato collaboratore in quegli anni della Parrocchia dei Santi Martino e Giusto a Lucardo Alto. In parrocchia, dove è tornato in visita proprio pochi giorni fa, è stato molto apprezzato per la sua grande capacità relazionale, il rapporto con i più giovani, e la cura particolare per il sacramento della riconciliazione. Doti preziose per un pastore. A lui vanno i miei auguri e quelli di tutta la nostra diocesi - prosegue l'arcivescovo di Firenze Betori - per un fecondo ministero perché continui ad annunciare il Vangelo in Ciad. Siamo certi che come vescovo di Koumra contribuirà a far conoscere Gesù in questo Paese dell'Africa centrale dove il numero dei cristiani è sempre più in crescita e la Chiesa con i suoi vescovi e sacerdoti accompagnano e sono a servizio di tutti curando nell'evangelizzazione anche gli ambiti fondamentali dell'educazione, della salute e dello sviluppo. La Chiesa fiorentina che lo ha avuto tra i suoi preti accompagna il vescovo Samuel con la preghiera perché con il suo nuovo servizio sia vera testimonianza resa a Cristo".