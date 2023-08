Lite tra ristoratori, uno aggredisce l'altro: denunciato a Pisa

Nelle scorse settimane aveva aggredito con un pugno un ristoratore italiano, procurandogli una ferita al volto guaribile in una settimana. Adesso al termine degli accertamenti per il responsabile, cittadino orientale titolare di un ristorante etnico in centro a Pisa, è scattata la denuncia della Divisione Polizia Anticrimine.

Secondo quanto ricostruito la lita era scaturita da precedenti rapporti di cattivo vicinato tra i due, e passata alle vie di fatto quando il ristoratore orientale non avrebbe gradito il rumore fatto dalla vittima che stava effettuando piccoli lavori di ristrutturazione nel suo fondo. Dopo il pugno sul posto era intervenuta la polizia che, dopo aver identificato i due riportandoli alla calma, aveva informato la vittima della facoltà di sporgere querela e dell'opportunità di farsi medicare in pronto soccorso.

Presentata querela, i poliziotti hanno infine denunciato l'uomo alla Procura della Repubblica per il reato di lesioni personali.