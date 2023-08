Minaccia la madre per avere soldi, è la seconda volta in due mesi: arrestato a Montaione

Gravato dal divieto di avvicinamento nei confronti della madre un giovane sarebbe tornato da lei, tentando nuovamente come già accaduto in passato di farsi consegnare dei soldi tramite minaccia. È successo nella serata di ieri, sabato 11 agosto a Montaione, dove sono intervenuti i carabinieri riuscendo a fermare e arrestare il figlio di 29 anni.

Due mesi fa lo stesso copione, che aveva portato al provvedimento di divieto di avvicinamento. Nel giugno scorso infatti il 29enne si era presentato a casa della madre, pretendendo di ricevere dei soldi. Di fronte al rifiuto, il giovane era andato in escandescenze, colpendo la donna con schiaffi al volto e minacciandola con un coltello, cercando poi di impedirle la fuga. In quell'occasione la donna era riuscita a divincolarsi e scappare, allertando i carabinieri che tempestivamente giunti sul posto, avevano bloccato l'aggressore arrestandolo.

Ieri sera, violando il provvedimento, il 29enne si è nuovamente presentato a casa della madre con la stessa pretesa di avere da lei del denaro, schiaffeggiandola nuovamente e minacciandola, come avvenuto in precedenza. Richiesto l'intervento dei militari che, immediatamente giunti presso l'abitazione, hanno di nuovo arrestato il figlio per i reati di tentata estorsione e violazione del divieto di avvicinamento. Il 29enne adesso si trova nel carcere Sollicciano di Firenze, in attesa di convalida e degli ulteriori provvedimenti dell'autorità giudiziaria.