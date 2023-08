Tratta del Palio di Siena, ecco i cavalli assegnati alle contrade: Drago vince la prima prova

Si sono svolte questo pomeriggio le operazioni della Tratta per il Palio di Siena del 16 agosto 2023. Di seguito i cavalli assegnati alle Contrade partecipanti, comunicati in una nota dal comune di Siena.

Ciascuna descrizione è in ordine di Contrada - Cavallo - Descrizione - Sesso - Anni:

TORRE - Tabacco - sauro - C - 11

DRAGO - Vitzichesu - baio - C - 9

BRUCO - Zenis - baio - C - 8

PANTERA - Anda e Bola - baio - C - 7

OCA - Zio Frac - baio - C - 8

AQUILA - Viso d’angelo - baio - C - 9

ISTRICE - Antine Day - sauro - C - 7

TARTUCA - Schietta - baio - F - 12

CHIOCCIOLA - Reo confesso - baio - C - 13

GIRAFFA - Abbasantesa - baio - F - 7

Gli ospiti al Palio del 16 agosto

Saranno ospiti del comune di Siena, al Palio del 16 agosto, il ministro del Turismo Daniela Santanchè, gli onorevoli Tiziana Nisini, Chiara Tenerini, Erica Mazzetti, Andrea Mascaretti, Stefano Maullu, il senatore Claudio Borghi e ancora Simone Tiribocchi ex calciatore Serie A attualmente commentatore sportivo DAZN, il questore di Parma Maurizio Di Domenico, Danilo Petrucci pilota campione di motociclismo e Duccio Marsili pluricampione internazionale di pattinaggio corsa.

La contrada del Drago ha vinto la prima prova

La Contrada del Drago ha vinto la prima prova del Palio di agosto, che si è corsa questo pomeriggio.

Questi gli accoppiamenti e l’allineamento tra i canapi, elencati nell'ordine CONTRADA - CAVALLO - FANTINO

TORRE - Tabacco - Giosuè Carboni detto Carburo

DRAGO - Vitzichesu - Andrea Coghe detto Tempesta

BRUCO - Zenis - Enrico Bruschelli detto Bellocchio

PANTERA - Anda e Bola - Jonatan Bartoletti detto Scompiglio

OCA - Zio Frac - Carlo Sanna detto Brigante

AQUILA - Viso d’angelo - Valter Pusceddu detto Bighino

ISTRICE - Antine Day - Federico Guglielmi detto Tamurè

TARTUCA - Schietta - Sebastiano Murtas detto Grandine

CHIOCCIOLA - Reo Confesso - Giuseppe Zedde detto Gingillo

GIRAFFA - Abbasantesa - Giovanni Atzeni detto Tittia