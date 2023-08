Auto rubata a Putignano, ritrovata grazie ad una segnalazione sull'app Youpol

Ieri, alle 11:50, grazie a una segnalazione sull'app Youpol, una pattuglia della polizia è intervenuta nella Golena D'Arno presso il quartiere di Putignano. Hanno rinvenuto un'autovettura Fiat Punto bordeaux nascosta tra le sterpaglie, risultata essere stata rubata e segnalata come tale il 7 agosto 2023 alla stazione dei Carabinieri di Marina di Pisa.

La vettura è stata sottoposta ad accertamenti da parte della Polizia Scientifica e affidata a un carro attrezzi in attesa di essere restituita al proprietario. L'app Youpol, disponibile su smartphone, consente ai cittadini di inviare segnalazioni alla Polizia di Stato, inclusi file multimediali come foto e video, per richiedere interventi. Recentemente, cittadini che hanno utilizzato l'app hanno aiutato a recuperare un'auto rubata e una motocicletta rubata, e hanno segnalato un'attività sospetta di spaccio che richiede ulteriori indagini.