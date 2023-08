Campagna Pd per la sanità pubblica, raccolte quasi 2mila firme

“In dieci giorni, in piena estate e con il solo lancio online, raggiungiamo un risultato straordinario che va oltre ogni più rosea aspettativa e ci conferma quanto la questione sia prioritaria. Le scelte del Governo Meloni, infatti, rischiano di far saltare il nostro sistema sanitario che, dopo gli anni della pandemia, aveva bisogno di ulteriori investimenti e non del sottofinanziamento del Fondo sanitario nazionale e dei tagli alle strutture di sanità territoriale previste dal PNRR”, ha commentato Marco Niccolai, responsabile della sanità e del diritto alla salute del Pd Toscana.

“Nelle prossime settimane la campagna entrerà nel vivo, sviluppandosi anche sui territori con banchetti e volantinaggi nelle strade e nelle piazze, perché vogliamo che i cittadini e le cittadine sappiano cosa sta succedendo e che la sanità pubblica, universale e territoriale su cui la Regione Toscana punta è a rischio. Nel frattempo, l’invito che facciamo è quello di firmare e condividere la petizione online così che le nostre richieste possano avere ascolto e la salute venire davvero prima di tutto”, ha concluso.

Fonte: Pd Toscana