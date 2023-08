C'è la Sagra del bombolone a Empoli, come cambiano sosta e viabilità

Dal 18 agosto fino al 3 settembre, con giorno di chiusura il lunedì, la frazione di Casenuove ospiterà la Sagra del bombolone, come tradizione a cura del circolo Arci. L'attesissima festa di fine estate sarà ospitata negli spazi di via F.lli Cairoli dove saranno presenti stand gastronomici dedicati al delizioso bombolone, tanta musica e spettacoli (info: 0571 929395). Per permettere il regolare svolgimento dell'iniziativa, sono necessarie alcune modifiche a sosta e viabilità come disposto dall'ordinanza 444 del 10 agosto 2023 (https://tinyurl.com/44tdmea2).

L'ordinanza dispone l'adozione, dalle 17 alle 24, dal 18 agosto al 3 settembre 2023 esclusi i giorni 21 e 28 agosto (causa interruzione evento), dei provvedimenti di seguito indicati: in via F.lli Cairoli tutta, compresa la racchetta finale, divieto di transito e divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto quelli necessari al montaggio e allo svolgimento della manifestazione; in via Maremmana, secondo tratto, ambo i lati dell’intero tracciato, divieto di fermata; in via Valdorme Vecchia, da via Maremmana secondo tratto a via Valdorme Nuova lato Martignana, senso unico di marcia per tutti i veicoli, e all’intersezione con via Valdorme Nuova lato Martignana, divieto di accesso per tutti i veicoli; in via Valdorme Nuova, all’intersezione con via Valdorme Vecchia lato Martignana, direzione obbligatoria a diritto per tutti i veicoli.

Dovrà essere sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza. La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa