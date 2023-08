Controlli straordinari durante il periodo di Ferragosto

Durante il periodo di Ferragosto, le Forze di Polizia sono impegnate nella sicurezza e tranquillità pubblica. Un Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha pianificato servizi straordinari per il periodo, coordinati dal Questore. Sono state pianificate azioni di prevenzione e vigilanza sul litorale, in città e nella provincia, includendo eventi come la Messa Pontificale e il concerto "Marenia". Le forze coinvolte sono la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e altre specialità di polizia. Particolare attenzione sarà dedicata al litorale di Pisa e ai punti turistici, monumenti, strutture istituzionali e commerciali. In città, l'assenza di molti abitanti durante il Ferragosto potrebbe aumentare il rischio di reati contro il patrimonio. Le frazioni rivierasche saranno monitorate per prevenire atti pericolosi legati alla tradizione dei "gavettoni". Il dispositivo interforze sarà utilizzato per prevenire anche rave party illegali.