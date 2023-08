Il castello delle fiabe Disney fatto di bignè: la magia a Orentano

E' la magia Disney ad aver ispirato il 'Dolcione' 2023 durante la sfilata di domenica 14 agosto per la Festa del Bignè di Orentano, a Castelfranco di Sotto. Il centenario della casa di produzione di Topolino, Paperino & co. è stato celebrato per le strade della frazione con l'imponente castello rosa (10 metri di altezza al punto massimo e 45mila bignè per realizzarlo) e con gli idoli dei più piccoli riprodotti d'oro. Come ogni anno la manifestazione agostana ha raccolto centinaia di persone in piazza, anche perché l'opera dolciaria viene alla fine offerta agli astanti.

Il castello delle fiabe riprodotto è quello che ha ispirato Walt Disney. L'originale costruzione è il castello tedesco di Neuschwanstein, a Fussen, in Baviera. Tutti lo riconosceranno per essere il marchio di fabbrica di ogni produzione cinematografica, apparendo all'inizio di cartoni animati e film con un'aura luminosa in cielo.

Ecco come ha commentato il sindaco di Castelfranco Gabriele Toti, presente all'evento assieme al presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori e al consigliere regionale Andrea Pieroni: "La comunità orentanese, i volontari di tutte le età, dedicano ore e impegno per creare qualcosa di unico ogni anno. E questa volta si sono davvero superati!

Tantissime persone hanno partecipato alla serata finale della Festa del Bignè. Una grande soddisfazione per Orentano, per l’Ente Carnevale dei Bambini Pro Loco di Orentano APS che organizza e anche per il Comune di Castelfranco di Sotto che patrocina questa manifestazione che rinnova la tradizione e alimenta il senso di comunità e di unione orentanese. Grazie a tutte le persone che hanno collaborato rendendo possibile un'altra serata indimenticabile!"