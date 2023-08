Doppio intervento della municipale a Firenze contro lo spaccio di sostanze stupefacenti

Ancora controlli della Polizia Municipale contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Sabato sono stati due gli interventi portati a termine con il sequestro di quasi 85 grammi di droga.

Nel primo, avvenuto la mattina nella zona di via del Pesciolino, è stata Viola, la cagnetta del nucleo cinofilo della Polizia Municipale, a ritrovare un’ottantina di grammi di hashish. L’involucro contenente la droga era nascosto sottoterra, in un terreno incolto accanto al giardino. La sostanza è stata sequestrata.

Il pomeriggio è invece entrato in azione il Reparto di Rifredi. Gli agenti in borghese si trovavano in zona piazza Dalmazia/via Mariti sono stati insospettiti da un colloquio tra un uomo e persone note per la loro attività di spaccio. Quando l’uomo si è allontanato dal gruppo lo hanno seguito fino al sottopasso ferroviario sul lato della piazza. Qui lo hanno fermato insieme ad altri agenti in divisa precedentemente allertati: è risultato un 33enne nordafricano trovato in possesso di 2 dosi di cocaina e 2,5 grammi di hashish. Inoltre, nei dintorni del sottopasso gli agenti hanno trovato nascosto tra le frasche un sacchetto con sostanza usata per tagliare la cocaina.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa