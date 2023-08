Falsi profili sui social per molestare la ex compagna: arrestato uomo del comprensorio

Era già sottoposto al divieto di avvicinamento e di comunicazione verso la ex convivente. Adesso i carabinieri di San Miniato hanno disposto la custodia cautelare in carcere su provvedimento della corte di Appello di Firenze. L'uomo, di 55 anni, da tempo violava le disposizioni emesse in prima battuta dopo molti maltrattamenti verso la ex compagna. Aveva infatti tentato in varie occasioni di contattarla tramite i social network, costruendo anche profili falsi per ingannare la ex, oppure avvicinando conoscenti comuni per rimanere in contatto con lei e proseguire lo stalking. Fisicamente invece si era appostato sotto casa e nei luoghi frequentati dalla donna, a suo dire per un 'colloquio chiarificatore' che non sarebbe mai dovuto avvenire dopo le annose discussioni e vessazioni. Adesso l'uomo si trova nel carcere di Pisa.