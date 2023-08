Giocattoli contraffatti, sequestro record da 100mila euro sul litorale livornese

Sequestro record per la guardia di finanza di Livorno di quasi 20mila giocattoli contraffatti, che riportavano marchi CE falsi. L'operazione delle fiamme gialle di Cecina e Castiglioncello si è svolta nel fine settimana scorso nei tratti di lungomare affolati in queste settimane dai turisti. Dopo un primo intervento nei confronti di commercianti ambulanti sul litorale di Vada, i militari hanno proseguito con la ricostruzione della provenienza degli articoli, giochi raffiguranti personaggi tra i più amati dai bambini come Pokemon, Peppa Pig, Minion, Dragon Ball e molti altri. Dopo una prima indagine sono riusciti a risalire ad un primo rifornitore di Castiglioncello, dove sono stati individuati migliaia di giocattoli irregolari.

Da qui, in seguito ad una perquisizione, la guardia di finanza ha individuato un grossista. In questo magazzino sono stati rinvenuti oltre 10mila articoli. Il totale dei prodotti irregolari sequestrati avrebbe illecitamente fruttato oltre 100mila euro. Sono 4 le persone denunciate per i reati di commercio di prodotti contraffatti, frode in commercio e ricettazione.