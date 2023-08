Barca in fiamme al porto di Marina di Cecina, nessun ferito

Barca a fuoco nel porto di Marina di Cecina quest'oggi, lunedì 14 agosto, a mezzogiorno. Il mezzo era ormeggiato quando sono partite le fiamme. Un passante ha chiamato la Capitaneria di Porto, che ha fatto rimorchiare il natante all'imboccatura del porto, lontano dalle altre imbarcazione. I vigili del fuoco di Livorno sono intervenuti in fretta e hanno domato le fiamme. La barca, rimasta incendiata nella parte del motore, è stata rimorchiata su un carro gru per evitare l'affondamento o la dispersione di liquidi inquinanti. Non ci sono stati feriti coinvolti.