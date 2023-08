Incidente tra auto e bici a Riotorto: muore 79enne di Scandicci, ciclista e volontario

Tragedia nelle prime ore di ieri mattina, domenica 13 agosto, sulle strade di Riotorto nel comune di Piombino. Sulla via della base Geodetica è avvenuto un incidente tra un'auto e una moto, per il quale proseguono gli accertamenti sulla dinamica da parte delle forze dell'ordine. Un'impatto violentissimo, che ha sbalzato il ciclista caduto rovinosamente a terra. Intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, che hanno tentato le manovre rianimatorie, ma purtroppo il ciclista è deceduto.

Una perdita che ha colpito il territorio fiorentino dove viveva la vittima, Fabrizio Sventer 79 anni di Scandicci, che si trovava sulla costa piombinese in vacanza. Non solo Sventer era un cicloamatore esperto, ma anche un volontario storico della Humanitas di Scandicci. Un duro colpo per tutti coloro che lo avevano conosciuto e per l'associazione stessa, che tramite la propria pagina facebook ha pubblicato una foto del volontario e un ricordo: "Ci lascia oggi, il nostro caro amico e storico volontario Fabrizio Sventer. Siamo ancora increduli davanti a notizie del genere, quando un brutto scherzo del destino ci porta via le persone a noi care. Siamo vicini alla tua famiglia Fabrizio, nel loro dolore e ci stringiamo a loro. Ci mancherai Fabri - si conclude il messaggio della Humanitas di Scandicci - ci avevi promesso "Ci vediamo a settembre!".