Litigio tra tassisti per un posto auto occupato, uno di loro tira fuori un coltello: denunciato

La Polizia di Stato ha denunciato un tassista per lesioni personali, minaccia aggravata e il possesso di un'arma da offesa. Nel tardo pomeriggio del 12 agosto, la Volante del Commissariato di Forte dei Marmi è intervenuta presso la stazione dei taxi per un violento litigio tra due tassisti. Gli agenti hanno separato i due litiganti, scoprendo che avevano iniziato una discussione verbale che si era trasformata in una rissa fisica, durante la quale uno dei tassisti aveva colpito l'altro con una testata, causandogli una lesione al naso.

Durante l'intervento, un testimone ha riferito che uno dei tassisti aveva un coltello custodito nel taxi, il quale è stato rinvenuto sotto il tappeto del pianale e sequestrato dagli agenti. Il litigio era scaturito dal fatto che il tassista di Forte dei Marmi aveva trovato il suo posto occupato da un altro tassista autonomo, sospettato di rubare clientela.

Le tensioni tra i due hanno sfociato in una rissa fisica e, secondo le dichiarazioni, uno dei tassisti avrebbe estratto un coltello solo per minacciare l'altro. Il tassista di Forte dei Marmi è stato portato in ospedale per cure mediche, mentre l'altro è stato condotto al Commissariato e informato che sarebbe stato denunciato per lesioni personali, minaccia aggravata con l'uso di un'arma e il possesso di un'arma od oggetti atti ad offendere.