Arrestato dopo 16 anni in Versilia, la Francia lo cercava per traffico di droga

Finalmente catturato dopo 16 anni un 40enne albanese, sul quale pendeva un mandato di arresto europeo richiesto dalle autorità francesi per reati legati al traffico di stupefacenti. A trovarlo sono stati gli agenti del commissariato di Viareggio durante un controllo in un hotel di Lido di Camaiore. La latitanza è finita nella camera d'albergo dove l'uomo alloggiava. Adesso si trova nel carcere di Lucca, a disposizione della Corte d'Appello di Firenze per le procedure di estradizione.