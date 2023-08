Marijuana coltivata nell'armadio, arrestato 44enne nel Pistoiese

Aveva trasformato la cabina armadio in una serra per la coltivazione di piante di marijuana, con tutto l'impianto necessario a farle crescere. Scoperto, un uomo di 44 anni originario di Lucca e da poco trasferitosi nel Pistoiese, è stato arrestato nei giorni scorsi dalla polizia di Pescia. L'indagine ha avuto il via dopo la segnalazione della presenza in città di un giovane che offriva marijuana a prezzi concorrenziali.

Individuato il soggetto e l'abitazione, i poliziotti hanno proceduto al controllo. Nell'appartamento è stato trovato un vero e proprio impianto di coltivazione con 16 piantine di cui 5 già cresciute e circa 300 grammi di marijuana già pronta per essere venduta, oltre a bilancini di precisione, sementi e fertilizzanti. L'uomo adesso si trova agli arresti domiciliari. Proseguono le indagini della polizia per capire se il 44enne faccia parte di una più vasta rete di produttori di sostanze stupefacenti.