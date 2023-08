Nasce l'Under 19 Eccellenza Biancorosso Sesa/Pontedera: l'unione fa la forza

Per il vivaio Biancorosso Sesa arriva una collaborazione per quanto riguarda l’Under 19 Eccellenza. Nel prossimo campionato, la squadra sarà fatta insieme alla Juve Pontedera, un roster integrato frutto di un accordo stipulato fra la società pisana e la nostra. Già anni fa, proprio con l’Under 19, ci fu un accordo simile che ora torna, così da consentire ad entrambe le società di fare un campionato così importante per la crescita dei ragazzi del vivaio.

La squadra si chiamerà Juve Pontedera, giocherà le sue partite casalinghe al Pala Sammontana e farà parte del girone 4 che comprende: Basket Roma, Don Bosco Livorno, Firenze Basket Academy, Fonte Roma Basket, Juve Pontedera, Stella Azzurra Viterbo, Pino Basket Firenze, Pistoia Basket, San Paolo Ostiense, Smit Roma Centro, Tiber Roma, Virtus Siena. Ad allenarla sarà Davide Elmi che sarà affiancato come vice da Ivan Giusto, tecnico di Pontedera e da Giulio Vercesi, uno dei tecnici emergenti del nostro vivaio.

“Il campionato Under 19 Eccellenza – spiega Andrea Pierini, vicepresidente di Pontedera - è un campionato di prestigio che fin dalle fasi iniziali si svolge a livello nazionale, come si può vedere dalla composizione del girone. L’intesa con il Biancorosso ha permesso di allestire un gruppo competitivo dove sia i nostri giocatori bianco/blu che quelli di Empoli avranno modo di misurarsi con i migliori pari età di tutt’Italia. Col Biancorosso ci siamo trovati d’accordo fin da subito su tutto, è una società leader in Toscana e collaborarci è motivo di assoluto orgoglio e soddisfazione”. Parola a cui fa eco Francesco Mazzoni, responsabile tecnico del vivaio biancorosso. “Credo che questo tipo di collaborazione con una società seria e strutturata come la Juve Pontedera possa essere un'ottima occasione di crescita per i ragazzi e lo staff tecnico. Il campionato sarà di altissimo livello ma penso che la squadra allestita si farà trovare pronta. Rimane soltanto augurare un buon lavoro a tutti.” Felice di iniziare la nuova avventura anche coach Davide Elmi: “Anzitutto ringrazio entrambe le società per avermi dato la fiducia di occuparmi della squadra Under 19 Eccellenza. Con un roster così eterogeneo dovremo essere bravi a conoscerci il prima possibile e fare gruppo fin da subito. Sicuramente sarà un impegno tosto per i ragazzi viste anche le sei trasferte nel Lazio. Difficile al momento fare delle previsioni, la cosa più importante sarà riuscire a creare un’identità difensiva di squadra ed aiutare i ragazzi a crescere settimana dopo settimana sia tecnicamente che tatticamente.”

L’inizio della prossima stagione è ormai alle porte, si prevede il raduno nell’ultima settimana di agosto. Questo il roster: Aramini Giulio, Cei Niccolò, Cerchiaro Davide, Chiarugi Tommaso, Desideri Lorenzo, Ferrario Alessio, Ferrati Alberto, Fogli Mattia, Giacomelli Thomas, Granchi Alberto, Iyamu Sebastian, Lemmi Gianluca, Pescini Nico, Raoul Tangala, Tosti Giovanni.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa