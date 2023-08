Palio di Siena, la pioggia ferma la terza e quarta prova

Pioggia per Ferragosto e il Palio si ferma, almeno per le prove.

Esposta, ad una trifora di Palazzo Pubblico, la bandiera verde per comunicare l’annullamento della terza prova del Palio, che si doveva svolgere questo pomeriggio alle 19,15. Un’improvvisa pioggia ha infatti reso impraticabile la pista di tufo.

E con apposita ordinanza sindacale, a causa della copiosa pioggia che continua a interessare la città, è stata annullata, per impraticabilità della pista, anche la quarta prova del Palio in programma per la mattina di domani (15 agosto).