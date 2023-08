Pedone investito da una moto a Seravezza, muore un 87enne. Grave il centauro

Grave incidente nel tardo pomeriggio di domenica 13 agosto in Versilia, dove un pedone è stato investito da una motocicletta. Apparse subito molto gravi le condizioni dell'uomo che si trovava a piedi, travolto in via Alpi Apuane a Seravezza. Trasportato in elisoccorso all'ospedale Cisanello di Pisa, non ce l'ha fatta Fulvio Brunini, 87 anni della frazione di Querceta. Nel violento impatto è rimasto gravemente ferito anche il centauro, un 51enne residente a Seravezza, soccorso in codice rosso e trasportato sempre a Cisanello.

L'87enne si stava recando ad una sagra, la rassegna dedicata al Ranocchio in cui collaborano alla realizzazione i suoi familiari, che in seguito al tragico evento è stata annullata. Sul posto oltre ai mezzi di soccorso inviati dal 118 anche i carabinieri e la polizia municipale di Seravezza per i rilievi dell'incidente.