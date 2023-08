Prima edizione del concorso 'Il Vino nel coccio': c’è tempo fino al 30 settembre per candidarsi

Ceramiche Virginia è al 50esimo anno di attività nel territorio di Montespertoli e per sugellare ancora di più il legame con Montespertoli, nella scorsa Mostra del Chianti, ha dato ufficialmente il via al concorso "Il Vino nel Coccio". Il concorso è dedicato all'espressione creativa attraverso l'arte del design e della decorazione su ceramica.

La competizione, promossa da Ceramica Virginia in collaborazione con il Comune e con l’Associazione Viticoltori di Montespertoli, è dedicata alla valorizzazione del territorio toscano e delle sue preziose tradizioni artistiche e vedrà la partecipazione di talenti emergenti e professionisti affermati, in un'unica e coinvolgente sfida per il design di una bottiglia destinata a contenere vino selezionato. Il contest prevede due categorie di partecipazione: la "Categoria Design," riservata a designer, grafici e professionisti attivi nel settore della grafica, dell’architettura e del design, nonché agli studenti di Istituti e Facoltà di architettura, grafica e design; e la "Categoria Decorazione," aperta a tutti coloro che hanno compiuto 18 anni alla data di invio degli elaborati.

I partecipanti dovranno consegnare entro il 30 settembre 2023, tre tavole in formato orizzontale a risoluzione ottimizzata per la visualizzazione a monitor. Il limite dei 5MB per il peso complessivo degli elaborati forniti non dovrà essere superato, pena l'esclusione dalla competizione.

Il principale obiettivo del concorso "Il Vino nel Coccio" è quello di individuare una forma e un decoro per la messa in produzione di una bottiglia in ceramica decorata, destinata a contenere un pregiato vino selezionato. L'iniziativa mira a promuovere il territorio toscano, le sue tradizioni, la sua arte e le produzioni autoctone, valorizzando in particolare il vino e la ceramica prodotti nel comprensorio di Montespertoli.

“Il concorso è aperto a tutti coloro che desiderano mettere alla prova la propria creatività e passione per il design e la decorazione su ceramica. Un'occasione unica per esprimere il proprio talento e contribuire alla valorizzazione dell'arte e della cultura del territorio toscano.” spiega Mirko Pucci, Amministratore delegato di Ceramiche Virginia.

"Come Viticoltori di Montespertoli, essere stati coinvolti nell'iniziativa del concorso "Il Vino nel Coccio" a cura di Ceramiche Virginia è stato ed è un vero piacere. Quando un'azienda così legata al territorio di Montespertoli decide di promuovere i propri prodotti grazie anche al vino, non possiamo che condividere e promuovere l'iniziativa. Aspetteremo impazientemente i vari progetti, con l'ottica e la speranza di instaurare anche un progetto a lungo termine per una bottiglia simbolo del territorio" aggiunge Giulio Tinacci - Viticoltori di Montespertoli.

“Invito calorosamente tutti i creativi a partecipare a questo concorso, poiché esso riunisce le radici del nostro territorio. Secoli fa il vino veniva commercializzato nella ceramica e li ha conosciuto il suo primo sviluppo. Ora, facciamo un tuffo nel passato per proiettarci verso un futuro ricco di opportunità. L'unione tra Ceramiche Virginia e i Viticoltori rappresenta una meravigliosa collaborazione, un'occasione straordinaria per promuovere ancora di più il nostro splendido territorio.” dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.