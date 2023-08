Torna Vinci Sound, tre serate di musica live nel borgo del Genio

Dopo il successo di Calici di Stelle dello scorso 10 agosto, la Pro Loco Vinci continua ad animare le serate del borgo leonardiano con la nuova edizione di Vinci Sound.

La rassegna musicale agostana comincerà giovedì 17 agosto e terminerà sabato 19, con un programma dedicato alla musica dal vivo in Piazza G. Masi, o del Castello, e alle esibizioni acustiche come appendice e anteprima del concerto serale.

Ogni sera, si parte alle 19 con lo spazio gastronomico dello chef Fabrizio Mazzantini, per poi proseguire alle 19.30 in Via Bonifazio (a due passi da Piazza Masi) con "Grill & Musica", dove assaggiare buon cibo e ascoltare giovedì gli Acqua Tonica, venerdì Camera con Vista sul Deserto e sabato Stricnina Acoustic.

Alle 21 ci si sposta sotto il palco principale con "Parole & Musica", rassegna che apre il concerto serale: giovedì suona Mayólica, venerdì è la volta del Duo André, mentre sabato la Strania Band.

Ogni serata viene chiusa dal concerto sul palco principale di Piazza del Castello: il 17 si esibisce l'Accademia Musicale Lizard di Empoli, il 18 gli Andromeda, infine il 19 The Graduate Orchestra. Anche l'edizione 2023 di Vinci Sound è a ingresso libero e la sua realizzazione è patrocinata dal Comune di Vinci.

Fonte: Pro Loco Vinci - Ufficio stampa