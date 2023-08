Turista francese sorprende un ladro nel camper e viene aggredito

Brutta disavventura per una famiglia francese in vacanza a Firenze. Dopo aver lasciato il loro camper parcheggiato in piazzale Montelungo per esplorare la città, al loro ritorno hanno trovato una finestra del mezzo sfondata. Mentre stavano cercando di risolvere il problema, un estraneo è improvvisamente emerso dal camper e ha aggredito il capofamiglia, spintonandolo e persino colpendolo. Passanti che hanno assistito alla scena hanno chiamato la polizia, che è intervenuta immediatamente.

Il proprietario del camper è stato leggermente ferito e curato sul posto da un'ambulanza. L'aggressore, un cittadino tunisino di 33 anni con precedenti simili, è stato arrestato con l'accusa di tentata rapina impropria. Anche se non ha rubato nulla dalla casa mobile dei turisti francesi, sono stati trovati oggetti sospetti nelle sue tasche, tra cui occhiali da sole, un portafoglio con una carta di credito e altri piccoli oggetti. L'uomo è stato denunciato anche per il reato di ricettazione.