Operaio morto ad Aquarno, gli esiti dell'autopsia

Sono indagati due tecnici di Aquarno responsabili della sicurezza del lavoro e dei cantieri per la manutenzione della vasca in cui è morto il 44enne Alberto Fontanelli di Pontedera e si è ferito il collega, ancora ricoverato a Cisanello. L'ipotesi, secondo il quotidiano Il Tirreno, è di omicidio colposo. La ricostruzione dei fatti, a seguito dell'autopsia sulla salma di Fontanelli, ha mostrato come sia stato un cedimento sul tetto della vasca di trattamento dei fanghi a causare la caduta dei due operai, che stavano lavorando alla manutenzione durante le settimane di ferie del comparto conciario. Le ferite al cranio e al torace avrebbero causato la perdita di conoscenza di Fontanelli. L'annegamento sarebbe stata poi la causa del decesso.