Dal cellulare vede il tentato furto in casa, proprietaria in vacanza fa arrestare ladro

Dal luogo di villeggiatura ha visto che in casa sua stavano entrando i ladri e ha allertato la polizia. La proprietaria di un'abitazione di via Romagnosi a Sesto Fiorentino ha fatto arrestare un 48enne georgiano. Grazie a un dispositivo di sicurezza all'avanguardia, ha avuto notizia del tentativo di effrazione in casa. Così ha dato l'allarme alla polizia, la quale ha trovato l'uomo con attrezzi da effrazione in mano. Dopo l'arresto, l'uomo è stato trasferito nel carcere di Sollicciano a Firenze.