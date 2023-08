Incendio in un appartamento ieri pomeriggio a Viareggio, all'ex campo di aviazione. Quattro persone, tra cui un bambino di 4 anni, sono state portate in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Versilia per aver inalato il fumo. Al terzo piano sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari inviati dal 118.