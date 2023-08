Kata, la telefonata del nonno: "E' qui in Perù, rapita per errore"

Tra le tante voci che si rincorrono sul mistero della piccola Kataleya, scomparsa da più di 2 mesi da Firenze, emergono nuovi dettagli in merito a una telefonata che il nonno paterno avrebbe effettuato pochi giorni dopo la sparizione dal carcere dov'è detenuto in Perù alla madre. Secondo quanto riportato da Repubblica, il parente avrebbe detto che la bimba sia stata rapita per errore e che si trovi in Perù. E che ci avrebbe pensato lui. Sulla veridicità di quanto affermato stanno indagando i carabinieri, in un giallo che ha ancora tante ombre. Le indagini infatti si sono concentrate sul racket degli affitti nell'ex hotel Astor, portando anche all'arresto di 4 persone tra cui lo zio della piccola scomparsa. Prima di ciò, la struttura abusivamente occupata era stata sgomberata e controllata da cima a fondo, compresi anche i sotterranei.